В Воронеже эвакуировали 21 машину, припаркованную на местах для инвалидов

27 Июль 2020 2020-07-27T17:21:43+03:00

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В центре Воронеже общественники и сотрудники ГИБДД провели рейд по соблюдению правил парковки, а точнее - того, как жители города соблюдают права инвалидов на наличие свободного бесплатного парковочного места. Оказалось, что не важно. Напомним, для инвалидов на каждой платной парковке в центре города порядка трех мест выделено под машины со значком инвалид. Очень часто на эти места ставят свои автомобили все подряд.

Для рейда выбрали участок, расположенный возле Центрального рынка по улице Пушкинской. Там имеется знак, обозначающий место парковки для инвалидов, и специальная дорожная разметка. Как только инспекторы обнаруживали припаркованный не по правилам автомобиль, тут же вызывали эвакуатор. Погрузка машины на него занимает несколько минут - это происходит молниеносно. Но все же некоторые успели подойти к своим авто в момент погрузки на эвакуатор. Это спасло машины от штрафстоянки, но не спасло водителей от штрафа. Его размер за "Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для остановки или стоянки транспортных средств инвалидов» составляет пять тысяч рублей.

А вот 21 машину все же увезли. Транспортные средства были припаркованы на территории Центрального и Ленинского районов.

В ГУ МВД по Воронежской области сообщили, что всего за нарушение правил парковки с начала года было эвакуировано 6472 автомобиля, из них 1905 автомобилистов припарковали свои транспортные средства на местах для инвалидов.

ИСТОЧНИК KP.RU