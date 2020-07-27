2020-07-27T16:47:16+03:00
Общество

В Воронеже этой ночью будут ремонтировать три улицы

Баррикадную, Ленинградскую и проспект Революции лучше объезжать
Татьяна МИСТЮКОВА
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Этой ночью в Воронеже продолжится масштабный ремонт улицы Баррикадная. Работы будут вестись от улицы Волгоградской до дома №20 по улице Туполева и от Волгоградской до дома № 27а по Туполева. На указанных участках снимут фрезой асфальтобетонное покрытие и на образовавшееся основание уложат новый слой из асфальтобетона.

На Ленинградской ремонт еще на закончился, но близится к завершению. Там продолжатся работы по установке бортового камня и уже уже начнут его обратно засыпать.

Чуть отстает проспект Революции, но и ремонт в этом году там был масштабный. Этой ночью на проспекте будут устанавливать бортовой камень.

ИСТОЧНИК KP.RU

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