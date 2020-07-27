27 Июль 2020 2020-07-27T15:27:45+03:00

Изменить размер текста: A A

С этой недели в Воронеже вновь будет работать праздничная иллюминация. Зажигать ее будут в традиционном режиме – по выходным и праздникам. Мэр Вадим Кстенин принял такое решение поскольку в регионе продолжается поэтапное смягчение «коронавирусных» ограничений – разрешаются работа летних веранд, прогулки и занятия спортом на открытом воздухе.

Напомним, в сентябре 2019 года в Воронеже завершился монтаж праздничной иллюминации. Подсветка состоит из 2366 конструкций и 22 километров гирлянд. Для того, чтобы зажечь такое количество светильников, установленных на 13 улицах, в 8 скверах, на 4 площадях центральной части города, 3 мостах и 2 дамбах, потребовалось 43 километра питающей сети. Общее потребление электричества при этом составило 380 кВ/ч.

ИСТОЧНИК KP.RU