Эксперты оценили состояние Усманки на территории Воронежского заповедника

27 Июль 2020 2020-07-27T14:49:24+03:00

Теперь предстоит проанализировать исследование состава воды и животного мира водоема

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В июле ученые-ихтиологи Окского заповедника провели первый этап косплексного обследования реки Усмань на различных ее участках в пределах Воронежского заповедника. Протяженность реки на охраняемой территории составляет 20 километров. Здесь она представляет собой типично лесную малую речку.

- Сотрудники Воронежского провели мониторинг зараженности карповых видов рыб личинками гельминтов, - рассказали в заповеднике. - Старший научный сотрудник Окского заповедника, гидробиолог, к.б.н. Лычковская Ирина сделала заборы для оценки современного видового разнообразия макрозообентоса р. Усмань.

Продолжение исследований намечено на сентябрь.

Сотрудники заповедника отмечают, что, протекая через две области – Липецкую и Воронежскую - река сильно страдает от влияния человека и только на своем заповедном участке немного приходит в норму и оздоравливается. Этот участок выполняет важную функцию биологической очистки реки в целом.

- В ближайших планах оценка разнообразия водной флоры на различных участках реки, а также анализ многолетних исследований химического состава воды, - отметили в заповеднике.

ИСТОЧНИК KP.RU