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В Воронежской области осужденный сбежал из колонии-поселения

На плече мужчины изображена голова волка и надпись «Мы любим тех, кто нас не любит, мы губим тех, кто любит нас»
Виктор ЛевшаковВиктор ЛевшаковВикторЛевшаков
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Мужчине 47 лет. Неоднократно был судим за кражи (ст. 158 УК РФ)

Мужчине 47 лет. Неоднократно был судим за кражи (ст. 158 УК РФ)

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежской области разыскивают осужденного Михаила Лазаренко, совершившего побег с участка колонии-поселения при исправительной колонии №1. Сама колония находится в городе Семилуки. Эту информацию «КП-Воронеж» подтвердили в пресс-службе регионального УФСИН.

Мужчине 47 лет. Неоднократно был судим за кражи (ст. 158 УК РФ). Как говорится в ориентировке, он уроженец поселка Каменка. Однако в последнее время жил в поселке Калачеевский на улице Коммунистической.

Ориентировка

Ориентировка

На вид Михаилу Лазаренко 50-55 лет. У него средний рост - 172 см. Седые волосы, голубые глаза, короткая стрижка. Телосложение - среднее. В день побега он был одет в серую футболку, синие джинсы и сланцы.

Если говорить про особые приметы, то на левом плече мужчины изображена голова волка и надпись «Мы любим тех, кто нас не любит, мы губим тех, кто любит нас». На правой руке также изображен кельтский узор.

Если вы знаете что-либо о том, где может находиться Михаил Лазаренко, сообщите об это в полицию или в дежурную часть УФСИН России по Воронежской области: 8 (473) 251-18-00 или 210-77-00.

Криминал