2020-07-27T12:57:17+03:00
Общество

В Воронежской области ситуация с коронавирусом лучше, чем в среднем по ЦФО

Среди наших соседей опаснее всего складывается ситуация в Орловской области
Олег ИВАНОВ
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Ситуация по ЦФОСитуация по ЦФО
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В Воронежской области заболеваемость в пересчете на 100 тысяч жителей ниже, чем в среднем по Центральному федеральному округу. Об этом 27 июля сообщили в оперативном штабе по коронавирусу. Так, в нашем регионе по этой статистике - 462,7 случаев, а в среднем в округе - 596,9.

Впрочем, если смотреть на соседей, то ситуация даже лучше в Тамбовской области: 372,8 случаев на 100 тысяч жителей. Да и в Липецкой - 390,1. А вот в Курской (546,5), Тамбовской (563,4) и особенной Орловской (735,4) областях ситуации хуже.

Напомним, в Воронежской области 27 июля в региональном оперативном штабе по коронавирусу сообщили, что число человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 достигло 10 803. То есть за последние сутки заражение подтвердилось еще у 89 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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