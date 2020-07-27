Жительница Воронежа отправится на семь лет в колонию за закладку наркотиков

27 Июль 2020 2020-07-27T12:47:14+03:00

Наркополицейские нашли у 30-летней жительницы Воронежа амфетамин в особо крупном размере. Фото предоставлено ГУ МВД по Воронежской области.

Изменить размер текста: A A

В Воронеже суд отправил на семь лет в колонию общего режима 30-летнюю местную жительницу. Ее задержали вместе с товаром сотрудники ГИБДД и ФСБ в Центральном районе города, на набережной Максима Горького. Под задним сиденьем автомобиля дамы (к слову, она передвигалась по городу на недешевой иномарке "Ауди А5") стражи порядка нашли несколько десятков свертков с амфетамином общим весом 26 граммов. Наркотик женщина должна была оставить в определенных местах (закладках), координаты которых она потом сообщила бы покупателям.

Затем наркополицейские обыскали съемную квартиру осужденной. И там их ждал еще больший улов.

- На съемной квартире был обнаружен также амфетамин, общей массой – 1864,9 грамма, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

В ходе следствия жительница Воронежа полностью признала свою вину и раскаялась. Объяснила, что нужны были деньги на содержание несовершеннолетнего ребенка.

ИСТОЧНИК KP.RU