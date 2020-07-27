Мастер автосервиса из Воронежа обещал добыть редкие детали, но только забирал деньги

27 Июль 2020 2020-07-27T11:24:34+03:00

В итоге несколько горожан написали на него заявления в полицию

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43-летний воронежец на улице Антонова-Овсеенко, видимо, речь идет о местном авторынке, договорился о покупке детали для двигателя для иномарки. Механизм оказался редким. Однако в автосервисе мастер пообещал, что сможет заказать дорогую деталь на двигатель через своих знакомых. Мужчина обрадовался и отдал 80 тысяч рублей.

Вот только мастер взял деньги, но машину так и не отремонтировал. Возвращаться средства он также не стал.

Впрочем, непонятно на что он надеялся. Полицейские вскоре задержали мастера в Северном микрорайоне. Им оказался 27-летний местный житель. В отделе полиции он признал вину.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». Установлена причастность подозреваемого к совершению двух аналогичных противоправных действий, - отмечают в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU