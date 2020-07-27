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В центре Воронежа спецслужбы проверили «Дом связи» из-за угроз неадекватного мужчины

Оцепить здание пришлось из-за анонимного сообщения о минировании
Виктор ЛевшаковВиктор ЛевшаковВикторЛевшаков
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По нашим данным «минера» уже нашли. Мужчина, переполошивший спецслужбы, не первый раз «балуется» такими звонками.

По нашим данным «минера» уже нашли. Мужчина, переполошивший спецслужбы, не первый раз «балуется» такими звонками.

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Вечером 26 июля воронежцы заметили машины спасателей и правоохранительных органов у «Дома связи», расположенного по адресу: проспект Революции, 35. Сейчас в бывшем здании связистов располагаются офисы нескольких компаний. Помещение, по сообщениям очевидцев, оцепили на время.

Как стало известно «КП-Воронеж», виной всему стало некое анонимное сообщение о том, что здание в центре города может быть заминировано. Однако, как показала проверка, опасения не подтвердились.

По нашим данным «минера» уже нашли. Мужчина, переполошивший спецслужбы, не первый раз «балуется» такими звонками. О его мотивах трудно судить. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 207 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма»

Отметим, что уже утром 27 июля правоохранителям пришлось оцепить остановку общественного транспорта «Улица Димитрова». Там кто-то забыл подозрительный красный рюкзак.

ЧП