В воронежском Центральном парке девушки устроили фотосессию в стиле «ню»

Пикантные снимки вызвали гневные отклики в интернете. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В паблике «Мой и твой Воронеж» выложили пост с фотосессией в стиле «ню». Ее делали четыре девушки в воскресенье, 26 июля, в Центральном парке (бывший «Динамо»). Однако пост разместили не они, а пользователь, пожелавший остаться анонимным.

Очевидец пикантной фотосессии утверждает, что недалеко от места съемок гуляли семьи с детьми, причем одна шумная компания, где было много ребятишек, сразу ушла. Кроме того, мимо проезжали велосипедисты. А дети задавали вопросы родителям, что это. Причем оголившиеся девушки тоже приехали с ребенком – мальчиком. Правда, это по словам все того же очевидца. Ребенка на снимках не видно.

В комментариях к посту большинство выражает недовольство тем, что делали это девушки не где-нибудь в уединенном месте, а в самом что ни на есть общественном. Ну и было суждение о том, что как же так они были без масок и перчаток. Ну да, и не только.

Другое дело, что в части комментариях люди тоже переходили грань – слали на голову любителей пикантных фото проклятия, желали им всякие нехорошие вещи.

Защитников публичной фотосессии в стиле «ню» были единицы. Пожалуй, самый любопытный комментарий сделала одна из девушек. Она заявила, что знает о таком случае: некая дама сделала похожие пикантные снимки, а потом очень пожалела о них, когда очутилась на весьма серьезной должности.

Кроме того, были вопросы и не подпадают ли действия девушек под какую-то статью. В региональном ГУ МВД по этому поводу сказали следующее:

- По снимкам нельзя определить, делали ли девушки снимки в глубине леса или совсем рядом с какой-нибудь из аллей, где ходит много людей. Совет людям, кого это шокирует: позвоните в полицию, стражи порядка на месте определят, подпадают ли такие действия под какую-то статью административного кодекса или нет.

Любопытно и то, что в России был случай, когда 38-летнего мужчину посадили на 12 лет просто за то, что он хотел сходить в туалет в чужой подъезд. И когда уже собирался облегчиться, его случайно увидела 11-летняя девочка. Ау, сторонники равноправия мужчин и женщин, что-то тут не так...

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