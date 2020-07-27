В Воронежской области перевернулся 16-летний мотоциклист

27 Июль 2020 2020-07-27T10:24:33+03:00

Юного водителя и его пассажира отвезли в больницу

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26 июля примерно в 1.30 вблизи поселка Зеленый Гай в Бутурлиновском районе перевернулся 16-летний мотоциклист. Злополучным для подростка стал 4 км автодороги «Павловск-Калач-Петропавловка-Бутурлиновка».

Юный местный житель на мотоцикле «Стелс», по предварительным данным, нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части. В итоге он не справился с управлением.

- В результате ДТП водитель и его 17-летний пассажир с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение. Проводится проверка, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 91 ДТП, из них в областном центре – 57, на федеральных трассах - 10, в районах области – 24. В 10 ДТП травмы различной степени тяжести получили 10 человек, 2 погибло.

ИСТОЧНИК KP.RU