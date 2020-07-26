Воронежский судья подарил золотой дубль «Зениту» из Санкт-Петербурга

26 Июль 2020 2020-07-26T17:55:20+03:00

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Воронежскому арбитру Владимиру Москалеву доверили судить финал Кубка России, прошедший 25 июля в Екатеринбурге. В нем встречались уже ставший чемпионом страны «Зенит» из Санкт-Петербурга и дерзкие подмосковные «Химки» из ФНЛ.

По большому счету матч не добавил славы питерцам. Судьбу игры решил точный удар Артема Дзюбы с пенальти на 84 минуте. В то же время по поводу назначения 11-метрового возникли споры. Большинству экспертов показалось, что Малкома, действительно, сбивал поигравший в свое время в «Факеле» Евгений Гапон. Однако, к примеру, известный в прошлом судья Игорь Федотов посчитал, что защитник шел в подкат параллельным курсом, и бразилец сам в него «воткнулся».

Напомним, Москалев в матчах Премьер-лиги был часто не безгрешен. Вопросы вызывали его решения в одной из игр «Зенита» со «Спартаком». А в одном из сел Башкирии после после матча «Уфы», где воронежский судья предъявил массу желтых карточек хозяевам поля, а гостившему тульскому «Арсеналу», по мнению местных болельщиков, многое прощал, имя Москалева дали мусорному полигону.

И все же, на взгляд рядового болельщика, за финал Кубка Владимиру Москалеву стыдно быть не должно. Впрочем, судите сами

25.07.2020 Зенит - Химки - 1:0. Обзор финального матча Олимп - Кубка России.Статистика матча: https://news.sportbox.ru/Vidy_sporta/Futbol/Russian_Cup/stats/turnir_16218/game_1380771045 Подписаться на канал: https://www.youtube.com/channel/UCtetJiD_llxdGL4Uh5-Oe2w?sub_confirmation=1 Чтобы получать уведомления о новых видео, жмите на колокольчик! Больше видео с лучшими моментами матчей на нашем официальном сайте: https://matchtv.ru/ Матч ТВ в соцсетях: ВКОНТАКТЕ: https://vk.com/matchtv FACEBOOK: https://www.facebook.com/MatchTVChannel TWITTER: https://twitter.com/MatchTV INSTAGRAM: https://www.instagram.com/matchtv_channel/ ОДНОКЛАССНИКИ: https://ok.ru/matchtvchannel Скачивайте официальное приложение МАТЧ!: IOS: https://itunes.apple.com/app/apple-store/id1051293689?mt=8 ANDROID: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tviztv.tviz2x45&referrer=utm_source%3DMatchTVinVK Фото анонса: РИА Новости / Павел Лисицын

ИСТОЧНИК KP.RU