В Воронежской области День ВМФ отметили без масок и соблюдения дистанции

26 Июль 2020 2020-07-26T17:10:16+03:00

В Песках День ВМФ отмечали достаточно широко. Фото: "Мой и твой Воронеж".

А вот в Воронеже праздника не было

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В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили фото с Дня ВМФ на реке у села Пески Поворинского района. На нем видны небольшие теплоходы, идущие по реки, с российскими флагами. А на берегах отдыхают «мореманы» в компании друзей и подруг. Также заметно, что люди загорают и купаются, не очень заботясь о социальной дистанции.

Надо сказать, что формально купание в реках пока запрещено из-за пандемии коронавируса. Но на практике многие жители Воронежской области не хотят, чтобы лето прошло мимо них стороной, и на фоне сообщений об уменьшении случаев опасной болезни на это требование предпочитают не обращать внимание.

В то же время в Воронеже на Адмиралтейской площади, где обычно в такой день людно (напомним, профессиональный праздник ВМФ отмечают в последнее воскресенье июля), можно заметить лишь отдельные фигуры в морской форме. На этот раз в столице Черноземья коронавирус отменил его широкое отмечание.

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ИСТОЧНИК KP.RU