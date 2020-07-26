Открылся после коронавирусной паузы воронежский музей «Костенки»

26 Июль 2020 2020-07-26T12:40:02+03:00

На мамонта снова можно полюбоваться в определенные часы, ни снимая маску. Фото: из архива «КП»

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С 25 июля вновь открылся археологический музей «Костенки» в Хохольском районе. Напомним, его, как и другие культурные учреждения, закрыли для посещения в связи с эпидемией коронавируса.

Однако ограничения сохраняются и сейчас. Без предварительной записи можно посетить музей в среду и воскресенье с 10.00 до 18.00, в субботу с 10.00 до 21.00. На экскурсию нужно предварительно записываться по телефону (473) 220-55-26 в рабочие дни с 10.00 до 16.30. Часы экскурсий: 10.00, 11.00, 13.00, 15.00 и 17.00. При этом в группе не может быть больше пяти человек.

Посетителей просят иметь в виду, что музей будет закрыт во время санитарной обработки. Ее проводят в среду, четверг, пятницу и воскресенье – с 12.15 до 12.30, с 14.15 до 14.30 и с 16.30 до 16.45, в субботу прибавляется еще и уборка с 18.45до 19.00. Кроме того, с собой нужно брать маску и соблюдать дистанцию в 1,5 метра. В музей одновременно могут пускать не более 20 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU