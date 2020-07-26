В райцентре Воронежской области раскрыли кражу в больнице

26 Июль 2020 2020-07-26T11:56:30+03:00

На совести у пойманного рецидивиста может быть еще несколько похожих преступлений

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Кража эта случилась еще в середине мая. В одной из больниц Острогожска среди бела дня утащили барсетку с деньгами. Вызванные на место ЧП полицейские изучили данные видеокамер и выяснили, что преступник после кражи сел в свою машину и уехал.

А на днях установили личность преступника. Это оказался давно знакомый полицейским судимый за кражи 44-летний житель Лискинского района.

- Мужчина будет отвечать перед судом по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В то же время наши сотрудники не исключают, что он причастен и к другим подобным преступлениям, которые пока еще не раскрыты, - рассказали в региональном ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU