2020-07-26T11:56:30+03:00
Происшествия

В райцентре Воронежской области раскрыли кражу в больнице

На совести у пойманного рецидивиста может быть еще несколько похожих преступлений
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Кража эта случилась еще в середине мая. В одной из больниц Острогожска среди бела дня утащили барсетку с деньгами. Вызванные на место ЧП полицейские изучили данные видеокамер и выяснили, что преступник после кражи сел в свою машину и уехал.

А на днях установили личность преступника. Это оказался давно знакомый полицейским судимый за кражи 44-летний житель Лискинского района.

- Мужчина будет отвечать перед судом по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. В то же время наши сотрудники не исключают, что он причастен и к другим подобным преступлениям, которые пока еще не раскрыты, - рассказали в региональном ГУ МВД.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Открылся после коронавирусной паузы воронежский музей «Костенки»
В райцентре Воронежской области раскрыли кражу в больнице
Под Воронежем бывший одноклассник за виртуальное ДТП отобрал у мужчины 430 тысяч рублей
В райцентре Воронежской области парень на мопеде сбил 17-летнего велосипедиста
В Воронежской области еще 91 человек заболел коронавирусом
В Воронеже мужчина при падении с высоты пробил крышу автомобиля и умер
В Воронежской области назвали единственное предприятие, где есть огромные долги по зарплатам
Жительница Воронежа раскрыла "сотруднику банка" все персональные данные своей карты
В Воронежской области на дороге сгорел ВАЗ 2115
В Воронеже пропала женщина, страдающая дезориентацией
В Воронежской области "БМВ" протаранил ехавший по главной "Москвич"
В Воронеже пропал 14-летний подросток в белой футболке с надписью Next
Житель Воронежской области ударил своего соседа монтировкой
Под Воронежем сотрудники ГИБДД помогли автоледи отбуксировать иномарку до ближайшего сервиса
В Воронежской области ревнивый пастух вымогал деньги у парня своей бывшей возлюбленной
В Воронежской области построят еще один платный участок на М-4 "Дон"
В Воронежской области на 25 июля коронавирус подтвердился еще у 99 человек