Под Воронежем бывший одноклассник за виртуальное ДТП отобрал у мужчины 430 тысяч рублей

26 Июль 2020 2020-07-26T11:40:07+03:00

Бывший одноклассник, возможно, "доил" бы 26-летнего мужчину до сих пор, если бы тому не помогли родственники. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Очень необычное мошенничество раскрыли оперативники отдела полиции по Каширскому району. К ним обратился 26-летний местный житель. Мужчина пожаловался, что стал жертвой афериста.

Оказалось, что в одной из соцсетей мужчине написал незнакомец. В посте он заявлял, что в феврале был сбит вместе с ребенком машиной, за рулем которой был тот самый 26-летний житель Каширского района. И потребовал якобы мальчику на лечение 20 тысяч рублей. Молодой человек, как ни странно, поверил этому и начал переводить деньги. За пять месяцев он перечислил более 430 тысяч рублей. Деньги потом уже требовали за урегулирование претензий по мифическому ДТП. Бедняга, чтобы удовлетворить аппетиты мошенника, даже продал свою машину. И только под влиянием родственников все же пошел в полицию.

Стражи порядка выяснили, что на деньги «разводил» мужчину его бывший одноклассник. 25-летний аферист помнил по школьным годам, что его «клиент» легко поддается внушению. И решил на нем «подзаработать», когда проиграл в тотализатор. Мошенника сгубило то, что он до такой степени обнаглел, что стал писать требования о деньгах со своей личной странички в соцсети. Мотивируя это тем, что он якобы может помочь урегулировать проблемы с «пострадавшими».

- Афериста задержали, он признал свою вину. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере» (до шести лет лишения свободы). Наши сотрудники выясняют, причастен ли он к другим похожим преступлениям, - рассказали в региональном ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU