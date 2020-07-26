В райцентре Воронежской области парень на мопеде сбил 17-летнего велосипедиста

26 Июль 2020 2020-07-26T10:49:00+03:00

Велосипед не кажется сильно поврежденным. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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В субботу, 25 июля, около часа ночи в Борисоглебске на нерегулируемом перекрестке улиц 217 Стрелковой Дивизии и Бланской столкнулись мопед и велосипед.

23-летний водитель мопеда «Orion-Griphon» нарушил правила. Он должен был уступить ехавшему по главной дороге велосипеду, но не сделал этого. В результате 17-летний парень, крутивший педали, получил травмы и попал в больницу. Оба участника аварии – жители Борисоглебска.

Водитель мопеда должен был уступить дорогу, но почему-то этого не сделал.Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

- Всего 25 июля зарегистрировали 90 ДТП, из них 50 случились в Воронеже. Еще 44 произошли на федеральных трассах и 29 – в районах области, - сообщили в региональном ГУ МВД.

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ИСТОЧНИК KP.RU