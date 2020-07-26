2020-07-26T09:38:54+03:00
Происшествия

В Воронежской области назвали единственное предприятие, где есть огромные долги по зарплатам

По данным надзорного ведомства, компания «Вудвилль» не отдала работникам 13,3 миллиона рублей
Юрий КОЗЛОВ
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Долги "Вудвилля" по зарплатам перевалили за 13 миллионов.Долги "Вудвилля" по зарплатам перевалили за 13 миллионов.Фото: из архива «КП»
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В региональной прокуратуре отчитались о работе по ликвидации задолженности по зарплате. Сотрудники надзорного ведомства отметили, что в том числе и благодаря их «напоминаниям» за первую половину 2020 года удалось вернуть людям, не получавшим свои «кровные», более 140 миллионов рублей.

В то же время пока ничего не могут сделать с ликвидацией задолженности по зарплате компании «Вудвилль», зарегистрированной в Бобровском районе. Эта организация, по документам занимающаяся производством деревянных строительных конструкций и столярных изделий, обанкротилась больше года назад. Но перед этим на компанию завели уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Невыплата заработной платы». По данным следствия, руководители предприятия не отдали зарплаты 80 работникам «из корыстной и иной личной заинтересованности». Сейчас долги уже достигли огромной суммы - 13,3 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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