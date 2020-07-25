Жительница Воронежа раскрыла "сотруднику банка" все персональные данные своей карты

25 Июль 2020 2020-07-25T18:59:15+03:00

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За минувшие сутки жители Воронежской области перевели мошенникам 1 миллион 265 тысяч рублей. И это только те случаи, с которыми люди обратились в полицию. В их числе 65-летняя жительница Воронежа.

Женщина рассказала полицейским, что ей на телефон позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что с ее счета пытаются списать деньги. От испуга та стала беспрекословно выполнять все действия, которые ей диктовал мошенник. В том числе она ему сообщила персональные данные своей карты. В общем, мужчина действовал по проверенной и хорошо всем знакомой схеме, и добился своего. Через некоторое время потерпевшая решила-таки проверить баланс своего счета, и обнаружила, что он нулевой. Мошенник забрал все, что там было - 297 тысяч рублей.

- По этому и другим подобным случаям возбуждены уголовные дела по статьям "Мошенничество" и "Кража", - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU