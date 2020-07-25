Житель Воронежской области ударил своего соседа монтировкой

25 Июль 2020 2020-07-25T14:29:31+03:00

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В Эртильском районе ссора двух соседей закончилась тяжелой травмой, больницей и уголовным делом. К слову, оба участника ссоры имеют судимость и давно друг друга недолюбливали.

А 24 июня они встретились на узкой дорожке. Один из них - мужчина 31 года - был на машине, второй - 51 года - на мотоцикле. Эта их встреча для того, кто помоложе, продолжилась уже в отделе полиции. Там он и рассказал, как все было.

- Подозреваемый пояснил, что сосед не давал ему проехать: преградил дорогу своим мотоциклом и угрожал. В итоге они устроили ДТП: старший мужчина попытался подрезать автомобиль, но потерял равновесие и упал с мотоцикла. 31-летний участник конфликта испугался за свою жизнь, ударил оппонента монтировкой по голове и уехал,- рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Пострадавший получил тяжелую травму, а на подозреваемого завели дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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ИСТОЧНИК KP.RU