2020-07-25T12:17:38+03:00
Происшествия

В Воронежской области ревнивый пастух вымогал деньги у парня своей бывшей возлюбленной

От совместного распития у одного всплыли старые обиды, а у другого - развязался язык
Татьяна МИСТЮКОВА
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Из архива "КП".Из архива "КП".
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В Калачеевском районе разыгралась драма, достойная экранизации. Главными героями в ней стали два молодых человека, которых связала одна девушка. Вот только того, что постарше - 28-летнего пастуха - она променяла на другого 24 лет. Произошла эта, в общем-то бытовая история в селе Новая Криуша. Однако закончилась она не очень хорошо.

В тот роковой вечер два соперника решили вместе выпить. Когда градус ударил в голову пастуху, он вспомнил свою обиду. А тут еще его визави рассказал о себе такое, чего не должен был.

- Узнав подробности его личной жизни, 28- летний мужчина решил подзаработать: потребовал от соперника 20 тысяч рублей, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области.

Причем одним шантажом там дело не ограничилось: пастух еще и побил своего собутыльника, а также отобрал у него сотовый телефон и приказал, куда и когда принести деньги в обмен на молчание.

Потерпевшая сторона вместо всего этого обратилась в полицию. Теперь пастушку грозит до семи лет лишения свободы по статье УК РФ "Вымогательство". С кем в итоге осталась роковая дама, не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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