Воронежец с двумя детьми попал в больницу после ДТП

25 Июль 2020 2020-07-25T09:34:57+03:00

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Вчера около девяти часов вечера на 71 км автодороги "Воронеж-Луганск" столкнулись две иномарки. В одной - "Лифане Х60" ехал 41-летний воронежец с детьми двух и восьми лет, в другой - "Рено Сандеро" - 54-летняя жительница Острогожского района. Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, сотрудники полиции сейчас проводят проверку по факту ДТП, устанавливают все обстоятельства случившегося.

- В результате дорожно-транспортного происшествия воронежец и его малолетние пассажиры попали в больницу с травмами различной степени тяжести, - рассказали в полиции.

Там отметили, что за прошедшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 119 ДТП. В пяти из них не обошлось без травм - всего пострадали семь человек.

ИСТОЧНИК KP.RU