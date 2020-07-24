2020-07-24T18:21:56+03:00
Общество

В выходные в Воронеже и области вновь пройдут сплошные проверки автомобилистов

Останавливать будут всех водителей без исключения
Олег ИВАНОВ
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Для проверок будет заранее выбран участокДля проверок будет заранее выбран участокФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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В выходные, то есть 25 и 26 июля, в Воронежской области сотрудники Госавтоинспекции в очередной раз будут отлавливать грубых нарушителей правил дорожного движения. Тактика «сплошных» проверок предполагает, что инспекторы будут останавливать всех автомобилистов без исключения. Для этого будет заранее выбран участок. Какой? Об этом, конечно, заранее не говорится.

Кстати, если вы стали свидетелем грубых нарушений, в том числе, заметили водителя в состоянии алкогольного опьянения, сообщите об этом ближайшему наряду ДПС или в дежурную часть управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области по телефону 269-61-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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