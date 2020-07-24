В Воронеже на проспекте Революции может появиться кинотеатр под открытым небом и место встреч «под часами»

24 Июль 2020 2020-07-24T16:40:05+03:00

Всего горожанам предлагают десять концепций того, чем может жить главная улица города

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Воронежцы могут проголосовать за локацию на проспекте Революции, которая была бы интересна им. 24 июля в пресс-службе мэрии представили десять инициатив, которые, возможно, лягут в основу реконструкции главной улицы города.

Помните, мы рассказывали, что к обсуждению проекта реконструкции проспекта Революции привлекли общественников? Прошла встреча, и активисты единодушно пришли к мнению, что проспект должен стать ключевым городским пространством для коммуникаций – общения и взаимодействия людей. Для этого было разработано зонирование с учетом интересов разных групп горожан.

Рассматриваются такие локации:

«У Михайловских часов» – площадка у дома №47. В 1897 году у этого дома по проспекту Революции предприниматель Михайлов, который был владельцем магазина часов, установил большие необычные электрические часы. Они быстро стали достопримечательностью города. Здесь назначали встречи друзья и влюбленные. Однако часы были демонтированы в 1935-м, когда износился механизм. Идея – в восстановлении часов на том же месте. Оно может вновь стать точкой встреч «под часами».

У площадки у Театра кукол (проспект Революции, 39) может появиться местом выступления музыкантов разных стилей, флешмобов, шоу, танцоров разных направлений под открытым небом.

У памятника М.Е. Пятницкому предлагают проводить тематические мероприятия: от шахматных турниров до любительских соревнований по настольному теннису.

Под «Стрит-спорт» и «стрит-арт» может быть использовано пространство у Дома молодежи (проспект Революции, 22).

Еще одна площадка «Наука» – уличная экспозиция на базе Центра научно-технической информации (проспект Революции, 30).

Рассматривается вариант с проектом «Диалоги у Платонова» – это литературная локация для поэтических мероприятий, продажи уникальных книг, марок, пластинок (у третьего корпуса ВГУ – проспект Революции, 24).

На площади Победы или другой площадке предлагают организовать выставки достижений промышленных предприятий, исследовательских центров и другие;

Также есть варианты со свободной выставочной площадкой для фотографов и местом, где каждый может поделиться опытом.

Романтикам должен понравиться кинотеатр под открытым небом в Петровском сквере.

– Идея, что проспект Революции станет не просто транспортной артерией, транзитной улицей, а местом жизни и притяжения, мне нравится. Здорово, если он получит событийное наполнение, особенно с учетом того, что мы рассматриваем вопрос превращения его в пешеходную улицу в выходные дни в теплое время года. Здесь главное для нас – проработать логистику движения по проспекту Революции так, чтобы воронежцам и гостям нашего города было комфортно и безопасно, - отметил мэр Вадим Кстенин.

ИСТОЧНИК KP.RU