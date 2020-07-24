2020-07-24T16:06:00+03:00
Общество

В Воронежской области сократили еще 110 мест для лечения пациентов с коронавирусом

Оказывать помощь людям с COVID-19 продолжают в 10 медицинских учреждениях региона
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Медучреждения Воронежской области продолжают возвращаться к привычному режиму работы. 23 июля полное обратное перепрофилирование коек, ранее задействованных для лечения пациентов с коронавирусом, провели в Бутурлиновской и Острогожской районных больницах, а также в БСМП №10. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Таким образом, стационарное лечение заболевших COVID-19 продолжают в 10 медицинских учреждениях на 1494 койках. То есть сократили 110 мест. Больше всего коек для больных коронавирусом остается в БСМП №1 – 160, БСМП №8 – 420 и ВОКБ №1 – 400.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Азербайджанцев, устроивших несанкционированный автопробег в центре Воронежа, крупно оштрафовали
В Воронеже на проспекте Революции может появиться кинотеатр под открытым небом и место встреч «под часами»
В Воронежской области сократили еще 110 мест для лечения пациентов с коронавирусом
Быстрее строим, быстрее едем
В воронежском парке «Дельфин» поставят свадебную карусель и другие аттракционы
Кладовщица воронежского предприятия украла тепловозных поршней на полтора миллиона рублей
Сбербанк запустил сервис «Деловые поездки»
Пересмотр зарплат бюджетников и повышение доступности лекарств – «Единая Россия» о приоритетах работы
Санитарные врачи: «Песок на воронежских пляжах чище, чем вода»
После инцидента со свастикой под Воронежем в местных школах добавят часы на изучение истории Великой Отечественной войны
В воронежской пробке умер молодой водитель
В конце июля из Воронежа запустят прямые перелеты в Тюмень