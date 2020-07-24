В Воронежской области сократили еще 110 мест для лечения пациентов с коронавирусом

24 Июль 2020 2020-07-24T16:06:00+03:00

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Медучреждения Воронежской области продолжают возвращаться к привычному режиму работы. 23 июля полное обратное перепрофилирование коек, ранее задействованных для лечения пациентов с коронавирусом, провели в Бутурлиновской и Острогожской районных больницах, а также в БСМП №10. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения.

Таким образом, стационарное лечение заболевших COVID-19 продолжают в 10 медицинских учреждениях на 1494 койках. То есть сократили 110 мест. Больше всего коек для больных коронавирусом остается в БСМП №1 – 160, БСМП №8 – 420 и ВОКБ №1 – 400.

ИСТОЧНИК KP.RU