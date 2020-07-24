2020-07-24T13:47:21+03:00
Общество

В конце июля из Воронежа запустят прямые перелеты в Тюмень

Долететь до первого русского города, основанного в Сибири, можно за 2 часа 40 минут
Олег ИВАНОВ
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Программа продлится до 21 октября 2020 годаПрограмма продлится до 21 октября 2020 годаФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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Авиакомпания «РусЛайн» с 26 июля открывает полетную программу из Воронежа в Тюмень. Рейсы будут выполняться по средам и воскресеньям на самолетах CRJ200, которые вмещают до 50 пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе воронежского аэропорта.

Прибытие - в аэропорт Рощино. Долететь до первого русского города, основанного в Сибири, можно за 2 часа 40 минут.

- Поскольку рейсы субсидируются государством, пассажирам доступны сниженные тарифы - от 5500 рублей в одну сторону. Программа продлится до 21 октября 2020 года, - отметили в аэропорту.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В конце июля из Воронежа запустят прямые перелеты в Тюмень