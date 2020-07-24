2020-07-24T13:16:19+03:00
Происшествия

Ночью по воронежскому поселку петлял пьяный водитель на «семерке»

Нарушителя остановили росгвардейцы
Елена ФЕДЯШЕВА
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В ночь с 23 на 24 июля по улицам поселка Заброды в Калачеевском районе петлял ВАЗ-21074. Машина совершала неоправданные маневры, то и дело выезжая на обочину и полосу встречного движения. Подозрительную «семерку» заметили сотрудники Росгвардии. Они догнали нарушителя, блокировали его, а затем передали прибывшим инспекторам ДПС.

За рулем ВАЗа находился 38-летний местный житель, ранее уже замеченный в пьяной езде. Однако мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование на алкогольное опьянение.

В случае, если удастся доказать, что он снова сел за руль пьяным, водителю грозит уголовное наказание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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