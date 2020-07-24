Ночью по воронежскому поселку петлял пьяный водитель на «семерке»
В ночь с 23 на 24 июля по улицам поселка Заброды в Калачеевском районе петлял ВАЗ-21074. Машина совершала неоправданные маневры, то и дело выезжая на обочину и полосу встречного движения. Подозрительную «семерку» заметили сотрудники Росгвардии. Они догнали нарушителя, блокировали его, а затем передали прибывшим инспекторам ДПС.
За рулем ВАЗа находился 38-летний местный житель, ранее уже замеченный в пьяной езде. Однако мужчина отказался пройти медицинское освидетельствование на алкогольное опьянение.
В случае, если удастся доказать, что он снова сел за руль пьяным, водителю грозит уголовное наказание.
ИСТОЧНИК KP.RU