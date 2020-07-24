В 2020 году значительно снизилось число заболеваний острыми и хроническими гепатитами

24 Июль 2020 2020-07-24T12:45:19+03:00

Впрочем, в прошлом году наблюдался довольно резкий скачок заболеваемости

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К Всемирному дню борьбы с гепатитом Воронежстат подготовил данные, иллюстрирующие ситуацию с этими вирусными заболеваниями в нашем регионе. Напомним, существует пять основных вирусов гепатита: A, B, C, D и E. Они могут вызывать острую, хроническую и бессимптомную инфекцию, приводя к воспалению печени.

По данным Роспотребнадзора, в 2019 году в нашем регионе было зафиксировано 1053 случая заболеваний гепатитами. Это на 14,2% больше, чем в 2018 году.

С впервые установленным диагнозом «Хронический вирусный гепатит» зарегистрировано 865 человек. Из них у 80,9% - гепатит С. Еще у 17,1% - гепатит В.

За прошедший год зарегистрировано и 188 случаев заболеваний острыми гепатитами. Чаще всего речь идет об А и С (46,8 % и 29,3% соответственно).

За 6 месяцев 2020 года в Воронежской области зарегистрировано 48 случаев заболеваний острыми вирусными гепатитами. Это в 2.8 раза меньше, чем за аналогичный период 2019-го. Тогда к этому времени уже было 132 случая.

Число заболеваний острым гепатитом Е снизилось в 3.7 раза (3 случая против 11), А – в 2.7 раза (26 случаев против 72), С – в 2.6 раза (13 случаев против 35), В – в 2 раза (6 случаев против 12).

Заболеваемость хроническими гепатитами также снизилась в 2.1 раза. Опять же по сравнению с первым полугодием 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU