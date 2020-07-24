В Воронеже назначили нового руководителя оперативно-разыскной части собственной безопасности полиции

24 Июль 2020 2020-07-24T12:24:40+03:00

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Врио начальника ГУ МВД России по Воронежской области полковник полиции Владимир Котов 24 июля представил личному составу нового руководителя оперативно-разыскной части собственной безопасности. На эту должность назначен полковник полиции Анатолий Редько. До этого он возглавлял воронежский отдел полиции №7.

Анатолий Игоревич в органах внутренних дел с 1999 года. Он начинал службу с оперуполномоченного отделения по экономическим преступлениям отдела внутренних дел Острогожского района. В течение 21 года трудился на различных должностях, как экономического блока, так и в сфере незаконного оборота наркотиков и обеспечения собственной безопасности органов внутренних дел.

ИСТОЧНИК KP.RU