2020-07-24T11:27:34+03:00
Общество

В четырех районах Воронежской области сохраняется чрезвычайная пожароопасность

Ежедневно на борьбу с огнем спасатели выезжают до 70 раз
Елена ФЕДЯШЕВА
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Дожди не сильно помогли разрядить пожароопасную обстановкуДожди не сильно помогли разрядить пожароопасную обстановкуФото: из архива «КП»
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Несмотря на период небольшого похолодания и прошедшие дожди, в Воронежской области сохраняется напряженная пожарная обстановка. В четырех районах – Аннинском, Панинском, Эртильском и Бобровском – зафиксирован самый высокий пятый уровень угрозы возникновения лесных пожаров. На территории шести муниципальных образований (г.о.г. Воронеж, г.о.г. Нововоронеж, Рамонский, Новоусманский, Верхнехавский и Каширский муниципальные районы) обстановка немногим лучше – здесь высокая степень пожарной опасности, 4 класс.

На остальной территории области отмечается третий класс. И лишь местами – второй.

- Ежедневно за сутки пожарные подразделения совершают от 50 до 70 выездов, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. - В Главном управлении принято решение об усилении патрульных противопожарных групп на территории районов, на которых установился 4 и 5 классы пожарной опасности.

Выявлять нарушения будут в том числе и с привлечением беспилотной авиации. А на воду выйдет объединенная группа, состоящая из инспекторов ГИМС и сотрудников ОМОН Росгвардии , в т.ч. с оборудованием для освидетельствования судоводителей на состояние опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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