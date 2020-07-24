На трассе «Дон» в Воронежской области «Вольво» насмерть сбил дорожного рабочего

24 Июль 2020 2020-07-24T10:52:46+03:00

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Минувшей ночью на трассе «Дон» на территории Богучарского района произошла авария со смертельным исходом. 38-летний водитель на «Вольво» с московскими номерами сбил в темноте дорожного рабочего. В результате ДТП 37-летний житель Ставропольского края получил смертельные ранения и погиб на месте.

По факту аварии полицейские начали проверку, которая поможет установить обстоятельства и причины происшедшего.

Всего за минувшие сутки на дорогах региона произошло 114 ДТП, из них в Воронеже – 79. В 13-ти авариях пострадали 13 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU