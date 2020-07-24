УК в Воронежской области наказали за проведение общего собрания в период эпидемии

24 Июль 2020 2020-07-24T09:31:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Воронежской области суд вынес предупреждение ООО «УК Воронеж град», которая в самый разгар эпидемии коронавируса, в июне 2020 года, провела очное общее собрание жильцов многоквартирного дома на улице Дорожной в Борисоглебске. На мероприятии присутствовали 37 собственников с правом 58,47% голосов.

Нарушение ранее выявила государственная жилищная инспекция области. Она и направила иск в суд для принятия решения.

- С 30 марта текущего года на территории Воронежской области проведение публичных и иных подобных мероприятий с массовым присутствием граждан приостановлено. Данные ограничения в полной мере относятся к проведению общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах в очной форме, - отметили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU