Главам районов Воронежской области поручили убрать сухие ветки и траву на границах с лесом
Управление лесного хозяйства Воронежской области выявило на территории региона больше двухсот участков на границе с лесом, заросших сухой травой, с валежником и мусором, создающих угрозу возникновения пожаров. Чиновники поручили главам муниципальных районов в кротчайший срок очистить от горючих материалов полосы шириной не менее 10 метров или создать противопожарные минерализованные полосы до полуметра.
К этой работе планируется привлечь глав сельских поселений и организации.
Напомним, с начала пожароопасного сезона уже пострадали от огня 422 гектара леса. Самые крупные пожары произошли в Хохольском, Лискинском, Павловском и Верхнемамонском районах. Три из них возникли на прилегающих к лесным масссивам землях.
ИСТОЧНИК KP.RU