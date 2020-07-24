Главам районов Воронежской области поручили убрать сухие ветки и траву на границах с лесом

24 Июль 2020 2020-07-24T08:25:58+03:00

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Управление лесного хозяйства Воронежской области выявило на территории региона больше двухсот участков на границе с лесом, заросших сухой травой, с валежником и мусором, создающих угрозу возникновения пожаров. Чиновники поручили главам муниципальных районов в кротчайший срок очистить от горючих материалов полосы шириной не менее 10 метров или создать противопожарные минерализованные полосы до полуметра.

К этой работе планируется привлечь глав сельских поселений и организации.

Напомним, с начала пожароопасного сезона уже пострадали от огня 422 гектара леса. Самые крупные пожары произошли в Хохольском, Лискинском, Павловском и Верхнемамонском районах. Три из них возникли на прилегающих к лесным масссивам землях.

ИСТОЧНИК KP.RU