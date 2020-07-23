Воронежца, выбросившего с пятого этажа щенка, оштрафовали на 40 тысяч рублей

23 Июль 2020 2020-07-23T20:05:11+03:00

Такое наказание ему определил суд за жестокое обращение с животными

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37-летнему воронежцу придется заплатить 40 тысяч рублей штрафа за жестокое обращение с животным. Такое наказание Александру А. назначил мировой судья.

История, которая потрясла всех жителей Воронежа, произошла в феврале этого года. Пьяному 37-летнему мужчине в квартире, которую он снимал со своей сожительницей на улице Юлиса Янониса, попался на глаза пятимесячный щенок. Его принесла подруга его гражданской супруги.

- Это вызвало у него негодование. Мужчина схватил щенка и выбросил из окна квартиры, которая располагается на пятом этаже, - пояснили в прокуратуре Воронежской области.

Малыш упал на асфальт и разбился насмерть. Все это видели дети которые там гуляли. Они позвали взрослых, а те уже вызвали полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU