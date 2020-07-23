2020-07-23T19:39:46+03:00
Общество

Рекордное количество воронежских выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ по профильной математике

Семь человек сдали предмет на максимальную оценку
Анна ГРЕБЕНКИНА
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фото из архива "КП".фото из архива "КП".Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Продолжают поступать предварительные результаты ЕГЭ выпускников Воронежской области. 23 июля региональный департамент образования, науки и молодежной политики сообщил, что ребята показали лучшие результаты на экзамене по профильной математике за последние четыре года. 100 баллов получили сразу семь ребят. К тому же, количество может еще вырасти за счет сдачи экзамена в резервные дни. Всего ЕГЭ по профильной математике написали 6 741 выпускник из 6 997 ранее пожелавших пройти испытание.

По итогу сдачи ЕГЭ, результаты которых уже известны, максимальную оценку получили 49 выпускников:

- по литературе - 11 стобалльников (общее количество участников 649);

- по информатике два стобалльника (сдавали 1 202 выпускника);

- по географии - один человек (писали ЕГЭ 393 школьника);

- по русскому языку - 28 стобалльников (сдавали 9 642 ребят);

- профильная математика - семь человек (участвовали 6 741 выпускник);

ИСТОЧНИК KP.RU

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