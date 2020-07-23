В Воронеже в ночь на пятницу будут ремонтировать четыре улицы

23 Июль 2020 2020-07-23T18:03:37+03:00

Работы на Ленинградской и проспекте Революции еще не завершились

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В ночь на пятницу в Воронеже будут ремонтировать дороги на четырех улицах.

На Большой Манежной работы уже близятся к завершению: здесь готовятся к укладке верхнего слоя покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона. На Ленинградской тоже осталось немного - этой ночью там будут устанавливать бортовой камень и укладывать выравнивающий слой из асфальтобетона. Но поскольку дорога там неширокая, лучше выбрать объездной путь.

Еще одна улица, на которой длится ремонт, - Полины Осипенко. Ночью там займутся устройством верхнего слоя покрытия и будут поднимать горловины колодцев.

Не завершились работы и на проспекте Революции. В мэрии Воронежа сообщили, что там запланирована установка бортового камня.

ИСТОЧНИК KP.RU