В Воронеже в ночь на пятницу будут ремонтировать четыре улицы
В ночь на пятницу в Воронеже будут ремонтировать дороги на четырех улицах.
На Большой Манежной работы уже близятся к завершению: здесь готовятся к укладке верхнего слоя покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона. На Ленинградской тоже осталось немного - этой ночью там будут устанавливать бортовой камень и укладывать выравнивающий слой из асфальтобетона. Но поскольку дорога там неширокая, лучше выбрать объездной путь.
Еще одна улица, на которой длится ремонт, - Полины Осипенко. Ночью там займутся устройством верхнего слоя покрытия и будут поднимать горловины колодцев.
Не завершились работы и на проспекте Революции. В мэрии Воронежа сообщили, что там запланирована установка бортового камня.
ИСТОЧНИК KP.RU