2020-07-23T18:03:37+03:00
Общество

В Воронеже в ночь на пятницу будут ремонтировать четыре улицы

Работы на Ленинградской и проспекте Революции еще не завершились
Татьяна МИСТЮКОВА
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В ночь на пятницу в Воронеже будут ремонтировать дороги на четырех улицах.

На Большой Манежной работы уже близятся к завершению: здесь готовятся к укладке верхнего слоя покрытия из щебёночно-мастичного асфальтобетона. На Ленинградской тоже осталось немного - этой ночью там будут устанавливать бортовой камень и укладывать выравнивающий слой из асфальтобетона. Но поскольку дорога там неширокая, лучше выбрать объездной путь.

Еще одна улица, на которой длится ремонт, - Полины Осипенко. Ночью там займутся устройством верхнего слоя покрытия и будут поднимать горловины колодцев.

Не завершились работы и на проспекте Революции. В мэрии Воронежа сообщили, что там запланирована установка бортового камня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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