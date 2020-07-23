2020-07-23T17:34:39+03:00
Общество

В Воронеже изменится маршрут автобуса 88А

Изменения вступят в силу с 1 августа
Татьяна МИСТЮКОВА
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В мэрии Воронежа сообщили, что с 1 августа в городе поменяется маршрут автобуса №88А. Он станет длиннее. Пока что его конечной остановкой на левом берегу является "ул. Остужева", но совсем скоро автобус будет ходить до микрорайона Боровое, до остановки "Сельская". Часть пути до юго-запада останется без изменений.

Движение автобусов будет направлено: от остановки «ул. Перхоровича» (площадка для разворота и отстоя автобусов, ул. Л. Шевцовой, 34) по улицам Перхоровича, Южно-Моравской, Космонавта Комарова, О. Дундича, Героев Сибиряков, проспекту Патриотов, улицам Героев Сибиряков, Матросова, Ворошилова, Колесниченко, Моисеева, Кирова, площади Ленина, улицам Кардашова, Карла Маркса, проспекту Революции, улице Ленина, Северному мосту, улице Остужева, Ленинскому проспекту, улицам Б. Хмельницкого, Панфилова, Куйбышева, Калининградской, Планетной до остановки «Сельская» (разворот автобусов в районе ул. Сельская, д. 2Ш).

В обратном направлении – по улицам Сельской, Планетной, Калининградской, Куйбышева, Панфилова, Б. Хмельницкого, Ленинскому проспекту, улицам Остужева, Северному мосту, улице Ленина, проспекту Революции, площади Ленина, улицам Кирова, Моисеева, Колесниченко, Ворошилова, Матросова, Героев Сибиряков, О. Дундича, Космонавта Комарова, Южно-Моравской, Перхоровича.

ИСТОЧНИК KP.RU

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