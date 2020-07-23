2020-07-23T16:16:43+03:00
Общество

В Воронежской области назвали районы с самым высоким урожаем

Их четыре
Артем ИЛЬИН
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Уборка идет полным ходом.Уборка идет полным ходом.Фото: Игорь ЧАБАНЕНКО
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В правительстве Воронежской области рассказали, что аграрии региона собрали уже более двух миллионов тонн зерна. Обмолотили 35 процентов зерновых и зернобобовых культур, собранных на площади 552 тысячи гектаров.

Убрали уже 47% посевов озимой пшеницы, 58% гороха, 45% - ячменя. По темпам сбора передовики - Аннинский, Богучарский, Россошанский, Калачеевский, Кантемировский и Павловский районы. В каждом из них обмолотили уже более 100 тысяч тонн зерна.

Лидеров по урожайности зерновых культур поменьше. Это Нижнедевицкий (53,8 ц/га), Хохольский (53,3 ц/га), Рамонский и Новоусманский (по 50,8 ц/га) районы.

Неплохо идет заготовка кормов для скота. У региона уже есть 205 тысяч тонн сена (66% от потребности).

ИСТОЧНИК KP.RU

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