2020-07-23T15:23:11+03:00
Происшествия

В Воронежской области случилось первое отравление грибами

Женщину уже вылечили
Юрий КОЗЛОВ
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Пример ядовитого гриба - это ложный опенок.Пример ядовитого гриба - это ложный опенок.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В региональном управлении Роспотребнадзора рассказали о первом случае отравления грибами в 2020 году.

Оказалось, что 60-летняя женщина поела дары леса, собранные в неизвестном месте, и попала в областную больницу № 1 на Московском проспекте еще в мае. Она жаловалась на рвоту и расстройство желудка. К счастью, отравление оказалось легким. Женщина прошла курс лечения в течение пяти дней. Сейчас она уже выздоровела.

Отметим, что сезон, когда обычно начинаются отравления грибами, только начался. Обычно всплеск наблюдается с июля по сентябрь. Причем год на год не приходится. Если вы не опытный грибник, различающий тончайшие оттенки даров леса, позволяющих заподозрить скрытую в них отраву, лучше не рискуйте и покупайте проверенные – в магазине или на легальном рынке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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