В фотоловушку Воронежского заповедника попались косули и лось-красавец
В фотоловушку Воронежского заповедника на этот раз попались косули и красавец-лось. Животные пришли к реке.
- То, что самка косули кормящая, видно по хорошо развитому и наполненному молоком вымени. Летом, в период выкармливания потомства, самки затрачивают на питание значительное время, потребляя максимальное количество пищи по сравнению с другими сезонами. Кормление косулят молоком длится в течение четырёх-пяти месяцев, несмотря на то, что уже через несколько недель после рождения телята начинают активно питаться растительными кормами, - рассказали в заповеднике.
В следующий вечер на кормёжку пришёл самец косули. Для него сейчас наступает важнейшее время в году – гон. Активные ухаживания за самками и охрана своего участка требуют значительных затрат энергии, поэтому у самцов перед гоном также время максимального потребления кормов.
А затем на фотоловушку попался крупный лось. Он просто шел по течению реки. В воде лоси спасаются от гнуса и питаются сочной растительностью.
Заповедный водопой: июль. Воронежский заповедник.Продолжаем наблюдать за животными на водопое. Видео: Александр Мишин
ИСТОЧНИК KP.RU