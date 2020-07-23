В фотоловушку Воронежского заповедника попались косули и лось-красавец

23 Июль 2020 2020-07-23T14:15:52+03:00

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В фотоловушку Воронежского заповедника на этот раз попались косули и красавец-лось. Животные пришли к реке.

- То, что самка косули кормящая, видно по хорошо развитому и наполненному молоком вымени. Летом, в период выкармливания потомства, самки затрачивают на питание значительное время, потребляя максимальное количество пищи по сравнению с другими сезонами. Кормление косулят молоком длится в течение четырёх-пяти месяцев, несмотря на то, что уже через несколько недель после рождения телята начинают активно питаться растительными кормами, - рассказали в заповеднике.

В следующий вечер на кормёжку пришёл самец косули. Для него сейчас наступает важнейшее время в году – гон. Активные ухаживания за самками и охрана своего участка требуют значительных затрат энергии, поэтому у самцов перед гоном также время максимального потребления кормов.

А затем на фотоловушку попался крупный лось. Он просто шел по течению реки. В воде лоси спасаются от гнуса и питаются сочной растительностью.

Заповедный водопой: июль. Воронежский заповедник.Продолжаем наблюдать за животными на водопое. Видео: Александр Мишин

ИСТОЧНИК KP.RU