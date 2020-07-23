2020-07-23T12:41:55+03:00
Общество

В Воронежском доме-интернате милосердия для престарелых суд заставил переделывать пожарную сигнализацию

Система не учитывала особенности здоровья постояльцев, которые могли не заметить предупреждающие сигналы
Татьяна МИСТЮКОВА
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После вмешательства прокуратуры Центрального района Воронежа и центрального районного суда в Воронежском областном доме-интернате милосердия должны будут переделать пожарную сигнализацию.

В частности, прокурорская проверка выявила в учреждении систему оповещения, которая не учитывала индивидуальных особенностей находящихся там стариков и инвалидов к восприятию сигналов. А табличка на входе в интернат не содержала надписей на шрифте Брайля (используется для плохо видящих).

В итоге суд обязал дом-интернат оснастить здание системами оповещения о пожаре с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами. Кроме того, администрация учреждения должна будет надлежащим образом оформить вход в здание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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