В Воронеже у школы обнаружили опасные провода

23 Июль 2020 2020-07-23T11:31:09+03:00

В "Горэлектросети" сообщили, что ищут место аварии. Фото: "Мой и твой Воронеж".

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В паблике «Мой и твой Воронеж» разместили тревожную информацию. Пользователь, пожелавший остаться анонимным, опубликовал фото низко висящих проводов на Ленинском проспекте. Его автор утверждает, что они угрожают детям, – рядом находится школа № 60. А также, что они повисли из-за надломившейся опоры. Сейчас, как известно, каникулы, но, с другой стороны, дали «добро» на пришкольные лагеря.

В воронежской «Горэлектросети» сообщили, что в курсе этой информации. Специалисты выехали на Ленинский проспект, но пока не обнаружили место, где провисли провода. Как только найдут, начнут устранять аварию.

ИСТОЧНИК KP.RU