В Нововоронеже поймали лихача на нелегальной иномарке

23 Июль 2020 2020-07-23T11:55:00+03:00

Водителю придется раскошелиться и за то, что "забыл" зарегистрировать иномарку, и за слишком быструю езду. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

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В среду, 22 июля, в Нововоронеже инспекторы ДПС остановили «Ниссан» с армянскими номерами. Им рулил 36-летний воронежец. Полицейские выяснили, что он же является владельцем иномарки.

При проверке документов оказалось, что автомобиль не был зарегистрирован в России. Кроме того, оказалось, что водитель – большой лихач. Видеокамеры зафиксировали, что автомобиль не раз был замечен мчащимся с солидным превышением скорости.

Водитель попал под административное дело по части 1 статьи 12.1 КоАП РФ «Управление транспортным средством, не зарегистрированным в установленном порядке, транспортным средством, не прошедшим государственного технического осмотра или технического осмотра». Ему грозит штраф от 500 до 800 рублей. Кроме того, он должен будет раскошелиться за все зафиксированные факты превышения скорости.

ИСТОЧНИК KP.RU