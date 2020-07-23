В Воронеже маршрутка столкнулась с самосвалом и повалила столб
В паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» разместили фото аварии, случившейся вечером в среду, 22 июля, на улице Острогожской. По свидетельству очевидца, маршрутка № 5 столкнулась с самосвалом. Микроавтобус вынесло на обочину, где он ударился в столб. Точнее, его зацепил. Но этого хватило для того, чтобы опора электропередач завалилась.
- ДТП случилось в 17.20 у дома № 144 на улице Острогожской, - уточнили в городском отделе пропаганды регионального УГИБДД. – Вторым участником аварии был китайский самосвал «Фав». К счастью, в ДТП никто не пострадал.
Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".
ИСТОЧНИК KP.RU