В Воронеже маршрутка столкнулась с самосвалом и повалила столб

23 Июль 2020 2020-07-23T09:57:48+03:00

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В паблике «Аварии/ДТП/Воронежа» разместили фото аварии, случившейся вечером в среду, 22 июля, на улице Острогожской. По свидетельству очевидца, маршрутка № 5 столкнулась с самосвалом. Микроавтобус вынесло на обочину, где он ударился в столб. Точнее, его зацепил. Но этого хватило для того, чтобы опора электропередач завалилась.

- ДТП случилось в 17.20 у дома № 144 на улице Острогожской, - уточнили в городском отделе пропаганды регионального УГИБДД. – Вторым участником аварии был китайский самосвал «Фав». К счастью, в ДТП никто не пострадал.

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ИСТОЧНИК KP.RU