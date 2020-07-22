Воронежцу не удалось оспорить штраф за неоплату парковки

22 Июль 2020 2020-07-22T19:28:00+03:00

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Ленинский суд Воронежа отклонил жалобу воронежца на незаконность наложения штрафа за неоплату парковки. Факт парковки был зафиксирован 22 специальным техническим средством автоматической фиксации. Но при этом оплата не поступила. 17 июня административная комиссия вынесла постановление о наложении штрафа.

Горожанин с этим не согласился, настаивая на том, что оставил своё транспортное средство до знака, а не в зоне платного парковочного пространства, и попросил признать постановление административной комиссии Ленинского района незаконным. Однако суд требования воронежца не признал и встал на сторону административной комиссии.

– Попытки обжаловать тот или иной штраф, в том числе, наложенный за неоплату платной парковки – законное право гражданина, это не последний суд и не последнее решение. При этом в дальнейшем по тем или иным основаниям какой-то конкретный штраф может быть отменен – это нормальная практика, которая не помешает административным комиссиям продолжать работу по привлечению нарушителей к ответственности в строгом соответствии с действующим законодательством, – отметили в пресс-службе мэрии Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU