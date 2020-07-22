2020-07-22T19:28:00+03:00
Общество

Воронежцу не удалось оспорить штраф за неоплату парковки

Водитель пытался доказать, что оставил свою машину до знака
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Фото Виктора ЛевшаковаФото Виктора ЛевшаковаФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

Ленинский суд Воронежа отклонил жалобу воронежца на незаконность наложения штрафа за неоплату парковки. Факт парковки был зафиксирован 22 специальным техническим средством автоматической фиксации. Но при этом оплата не поступила. 17 июня административная комиссия вынесла постановление о наложении штрафа.

Горожанин с этим не согласился, настаивая на том, что оставил своё транспортное средство до знака, а не в зоне платного парковочного пространства, и попросил признать постановление административной комиссии Ленинского района незаконным. Однако суд требования воронежца не признал и встал на сторону административной комиссии.

– Попытки обжаловать тот или иной штраф, в том числе, наложенный за неоплату платной парковки – законное право гражданина, это не последний суд и не последнее решение. При этом в дальнейшем по тем или иным основаниям какой-то конкретный штраф может быть отменен – это нормальная практика, которая не помешает административным комиссиям продолжать работу по привлечению нарушителей к ответственности в строгом соответствии с действующим законодательством, – отметили в пресс-службе мэрии Воронежа.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцу не удалось оспорить штраф за неоплату парковки
Стало известно, кто из воронежцев чаще всего болеет коронавирусом
Воронежские оперативники задержали заезжего вора из города Шахты, обчистившего «Лексус»
Воронежская больница РЖД на два месяца задержала зарплату сотрудникам
Через Сбербанк прошла миллиардная безналичная оплата проезда в общественном транспорте
Под Воронежем рухнул на бок огромный грузовик
В воронежской рознице Tele2 вырос спрос на смартфоны и «умные» аксессуары
Воронежская областная детская больница №2 получила оборудование для проведения сложных операций
В Воронеже дерево упало на торговые павильоны
Новый знакомый жительницы Воронежа оказался грабителем
В Воронеже на видео попали молодые люди, ловившие обезьяну на дереве
В Воронеже аспиранту, обвиняемому в расчленении профессора, не удалось выпросить домашний арест
В Воронежской области к 7,5 годам тюрьмы приговорили наркокурьера
В Воронеже изъяли из оборота семь фальшивых купюр
Воронежская область дополнительно получит 100 млн. рублей на развитие жилищного строительства
Воронежская и Липецкая области кормят Донбасс мясом и молоком