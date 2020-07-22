Под Воронежем рухнул на бок огромный грузовик

22 Июль 2020 2020-07-22T17:48:46+03:00

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Утром 22 июля недалеко от села Русская Гвоздевка Рамонского района опрокинулся на бок большой грузовик. Он растянулся метров на 100. На фото, размещенном в паблике «Мой и твой Воронеж», видно, что на месте происшествия работает кран.

Как сообщает очевидец ЧП Данила Ерамасов, водитель грузовика, по сути, отделался легким испугом. Фура ехала с грузом щебенки и, по всей видимости, неосторожно вошла в поворот.

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ИСТОЧНИК KP.RU