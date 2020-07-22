Под Воронежем рухнул на бок огромный грузовик
Утром 22 июля недалеко от села Русская Гвоздевка Рамонского района опрокинулся на бок большой грузовик. Он растянулся метров на 100. На фото, размещенном в паблике «Мой и твой Воронеж», видно, что на месте происшествия работает кран.
Как сообщает очевидец ЧП Данила Ерамасов, водитель грузовика, по сути, отделался легким испугом. Фура ехала с грузом щебенки и, по всей видимости, неосторожно вошла в поворот.
Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".
ИСТОЧНИК KP.RU