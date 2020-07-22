2020-07-22T17:48:46+03:00
Происшествия

Под Воронежем рухнул на бок огромный грузовик

ДТП случилось в Рамонском районе
Артем ИЛЬИН
Поделиться:
Рухнувший грузовик растянулся далеко вдоль дороги.Рухнувший грузовик растянулся далеко вдоль дороги.Фото: Данила Ерамасов.
Изменить размер текста:

Утром 22 июля недалеко от села Русская Гвоздевка Рамонского района опрокинулся на бок большой грузовик. Он растянулся метров на 100. На фото, размещенном в паблике «Мой и твой Воронеж», видно, что на месте происшествия работает кран.

Как сообщает очевидец ЧП Данила Ерамасов, водитель грузовика, по сути, отделался легким испугом. Фура ехала с грузом щебенки и, по всей видимости, неосторожно вошла в поворот.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцу не удалось оспорить штраф за неоплату парковки
Стало известно, кто из воронежцев чаще всего болеет коронавирусом
Воронежские оперативники задержали заезжего вора из города Шахты, обчистившего «Лексус»
Воронежская больница РЖД на два месяца задержала зарплату сотрудникам
Через Сбербанк прошла миллиардная безналичная оплата проезда в общественном транспорте
Под Воронежем рухнул на бок огромный грузовик
В воронежской рознице Tele2 вырос спрос на смартфоны и «умные» аксессуары
Воронежская областная детская больница №2 получила оборудование для проведения сложных операций
В Воронеже дерево упало на торговые павильоны
Новый знакомый жительницы Воронежа оказался грабителем
В Воронеже на видео попали молодые люди, ловившие обезьяну на дереве
В Воронеже аспиранту, обвиняемому в расчленении профессора, не удалось выпросить домашний арест
В Воронежской области к 7,5 годам тюрьмы приговорили наркокурьера
В Воронеже изъяли из оборота семь фальшивых купюр
Воронежская область дополнительно получит 100 млн. рублей на развитие жилищного строительства
Воронежская и Липецкая области кормят Донбасс мясом и молоком