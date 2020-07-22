В Воронежской области к 7,5 годам тюрьмы приговорили наркокурьера

22 Июль 2020 2020-07-22T15:48:03+03:00

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28-летнего Артема Таужнянского признали виновным в сбыте наркотиков (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). Суд Рамонского района приговорил мужчину к 7,5 годам колонии строгого режима. Правда, приговор еще может быть обжалован в течение 10 дней.

- Установлено, что в феврале 2019 года Таужнянский приобрел в Москве у неустановленного следствием лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, героин, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.

В Воронежа парень повез наркотики на своем автомобиле. Однако на 482 км автодороги М-4 «Дон» в Рамонском районе его остановили. В ходе осмотра машины сотрудники регионального УФСБ России изъяли почти 780 грамм запрещенного вещества.

ИСТОЧНИК KP.RU