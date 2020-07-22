В Воронеже изъяли из оборота семь фальшивых купюр

22 Июль 2020 2020-07-22T15:38:19+03:00

Фальшивки поступили из сетевых магазинов и с автозаправочных станций Фото: из архива «КП»

Изменить размер текста: A A

«Урожайным» на банкноты-фальшивки стало 22 июля. В этот день воронежские полицейские изъяли из оборота сразу семь купюр с признаками подделки. Четыре из них – номиналом 5 тысяч рублей, две – номиналом одна тысяча рублей и одна – номиналом 100 долларов США.

Все эти банкноты обнаружили в банках, полученных из сетевых магазинов розничной торговли и с автозаправочных станций.

- Все изъятые денежные купюры направлены на исследование. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают каналы их поступления в регион, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По фактам обнаружения фальшивок в полиции возбудили уголовные дела по статье «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Полицейские обращают внимание, что поддельные банкноты номиналом 5000 и 1000 рублей зачастую имеют одни и те же серии:

- для 5000 рублей: МХ43962**, МВ89362**.

- для 1000 рублей: АМ24024**, ЕК27443**.

Если вы заметили такие в своем кошельке, не пытайтесь от них избавиться. Это грозит уголовным наказанием. Необходимо сразу обратиться в полицию по телефону 02, с мобильного - 102.

- Изготовление и сбыт поддельных денежных купюр относится к категории особо тяжких преступлений. Уголовная ответственность наступает с 16 лет. Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей, - напомнили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU