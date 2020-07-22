2020-07-22T15:38:19+03:00
Общество

В Воронеже изъяли из оборота семь фальшивых купюр

Среди них – банкнота в 100 долларов США
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Фальшивки поступили из сетевых магазинов и с автозаправочных станцийФальшивки поступили из сетевых магазинов и с автозаправочных станцийФото: из архива «КП»
Изменить размер текста:

«Урожайным» на банкноты-фальшивки стало 22 июля. В этот день воронежские полицейские изъяли из оборота сразу семь купюр с признаками подделки. Четыре из них – номиналом 5 тысяч рублей, две – номиналом одна тысяча рублей и одна – номиналом 100 долларов США.

Все эти банкноты обнаружили в банках, полученных из сетевых магазинов розничной торговли и с автозаправочных станций.

- Все изъятые денежные купюры направлены на исследование. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают каналы их поступления в регион, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По фактам обнаружения фальшивок в полиции возбудили уголовные дела по статье «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг».

Полицейские обращают внимание, что поддельные банкноты номиналом 5000 и 1000 рублей зачастую имеют одни и те же серии:

- для 5000 рублей: МХ43962**, МВ89362**.

- для 1000 рублей: АМ24024**, ЕК27443**.

Если вы заметили такие в своем кошельке, не пытайтесь от них избавиться. Это грозит уголовным наказанием. Необходимо сразу обратиться в полицию по телефону 02, с мобильного - 102.

- Изготовление и сбыт поддельных денежных купюр относится к категории особо тяжких преступлений. Уголовная ответственность наступает с 16 лет. Санкция по данной статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей, - напомнили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежцу не удалось оспорить штраф за неоплату парковки
Стало известно, кто из воронежцев чаще всего болеет коронавирусом
Воронежские оперативники задержали заезжего вора из города Шахты, обчистившего «Лексус»
Воронежская больница РЖД на два месяца задержала зарплату сотрудникам
Через Сбербанк прошла миллиардная безналичная оплата проезда в общественном транспорте
Под Воронежем рухнул на бок огромный грузовик
В воронежской рознице Tele2 вырос спрос на смартфоны и «умные» аксессуары
Воронежская областная детская больница №2 получила оборудование для проведения сложных операций
В Воронеже дерево упало на торговые павильоны
Новый знакомый жительницы Воронежа оказался грабителем
В Воронеже на видео попали молодые люди, ловившие обезьяну на дереве
В Воронеже аспиранту, обвиняемому в расчленении профессора, не удалось выпросить домашний арест
В Воронежской области к 7,5 годам тюрьмы приговорили наркокурьера
В Воронеже изъяли из оборота семь фальшивых купюр
Воронежская область дополнительно получит 100 млн. рублей на развитие жилищного строительства
Воронежская и Липецкая области кормят Донбасс мясом и молоком