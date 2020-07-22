2020-07-22T14:40:28+03:00
Общество

На севере Воронежа под застройку отдадут 69 гектаров

Осваиваемую территорию планируют еще расширить
Юрий КОЗЛОВ
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К стройке могут приступить на территории даже шире, чем 69 гектаров.К стройке могут приступить на территории даже шире, чем 69 гектаров.Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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На сайте мэрии опубликовали текст постановления городской администрации. Он утверждает задание на подготовку изменений в планировку территории между Московским проспектом и улицей Ломоносова в Северном микрорайоне площадью в 69 гектаров. Документ подписан первым вице-мэром по городскому хозяйству Сергеем Петриным.

Изменениями в проекте будут заниматься специалисты ООО «ИП КИТ». Они будут состоять, в частности, в том, что осваиваемую территорию планируют увеличить. Как указывают в документе, это важно для доступности коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Авторам изменений предстоит разработать параметры и очередность развития этой территории и установить границы зон социальных, культурных и коммунальных объектов. На подготовку проекта им дают три месяца, на его согласование в городском управлении главного архитектора – еще месяц.

Надо отметить, что в этом микрорайоне есть объективная потребность прежде всего в новых школах и детсадах. Пока ребятишек многим родителям приходится возить на учебу далеко от дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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