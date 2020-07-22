Воронежский поисковый отряд отметит свое трехлетие инсталляцией в парке «Алые паруса»

22 Июль 2020 2020-07-22T14:01:59+03:00

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В субботу, 25 июля, на главной аллее парка «Алые паруса» активисты воронежского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» проведут мероприятие, посвященное поискам пропавших детей и приуроченное к трехлетию образования отряда. В этот день здесь появится инсталляция «Памятник вечной надежды».

- Наш отряд появился после трагически закончившегося поиска трехлетнего Артема Кузнецова (напомним, малыш пропал на границе Липецкой и Воронежской областей. Его безуспешно искали неделю, но опоздали. Ребенок погиб – Ред.). И в эту памятную дату мы хотим привлечь внимание людей к проблеме пропажи детей, - рассказали авторы идеи. – Наша инсталляция символизирует веру в то, что однажды все пропавшие дети вернутся домой, точно герои сказки «Снежная Королева» Г.Х. Андерсена. Очень многих трагедий можно было бы избежать, если бы дети знали правила безопасного поведения в городе и в лесу, а общество было бы чуточку внимательнее к проходящему мимо них одинокому ребенку.

В ходе мероприятия поисковики пообщаются с родителями малолетних детей, ответят на их вопросы. Начало акции в 16 часов. Место – центральная аллея парка «Алые паруса».

ИСТОЧНИК KP.RU