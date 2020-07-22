2020-07-22T14:01:59+03:00
Общество

Воронежский поисковый отряд отметит свое трехлетие инсталляцией в парке «Алые паруса»

Специалисты расскажут о профилактике пропажи детей и ответят на вопросы родителей
Елена ФЕДЯШЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В субботу, 25 июля, на главной аллее парка «Алые паруса» активисты воронежского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» проведут мероприятие, посвященное поискам пропавших детей и приуроченное к трехлетию образования отряда. В этот день здесь появится инсталляция «Памятник вечной надежды».

- Наш отряд появился после трагически закончившегося поиска трехлетнего Артема Кузнецова (напомним, малыш пропал на границе Липецкой и Воронежской областей. Его безуспешно искали неделю, но опоздали. Ребенок погиб – Ред.). И в эту памятную дату мы хотим привлечь внимание людей к проблеме пропажи детей, - рассказали авторы идеи. – Наша инсталляция символизирует веру в то, что однажды все пропавшие дети вернутся домой, точно герои сказки «Снежная Королева» Г.Х. Андерсена. Очень многих трагедий можно было бы избежать, если бы дети знали правила безопасного поведения в городе и в лесу, а общество было бы чуточку внимательнее к проходящему мимо них одинокому ребенку.

В ходе мероприятия поисковики пообщаются с родителями малолетних детей, ответят на их вопросы. Начало акции в 16 часов. Место – центральная аллея парка «Алые паруса».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Воронежский поисковый отряд отметит свое трехлетие инсталляцией в парке «Алые паруса»
В Воронеже назвали пять самых необычных вакансий лета
Во время рейда инспекторы арестовали автомобили двух воронежцев, накопивших более 70 неоплаченных штрафов
В центре Воронежа на семь часов перекроют улицу
В Воронежской области спасли более 30 ласточек, оказавшихся в западне из-за обрушившегося склона
Жительница Воронежа пожаловалась на грязный туалет в центре города
На предприятии в Воронежской области обнаружили очаг коронавируса
В этом году воронежские выпускники не решились сдавать ЕГЭ по китайскому языку
В Воронеже под суд пойдет банда, у которой нашли контрафактные сигареты на 28 млн рублей
В Воронеже молодой водитель Daewoo Nexia насмерть сбил шедшего по обочине пешехода
В Воронежскую область направят еще 100 миллионов рублей из федеральной казны
В правительстве Воронежской области появилось новое управление
В Воронежской области «девятка» сбила насмерть мужчину
В Воронежской области к 22 июля умер еще один пациент с коронавирусом
На левом берегу Воронежа сгорел заброшенный ангар со строительным мусором
В июне жители Воронежской области перечислили более 1,2 млрд рублей на счета долевого строительства
В Воронеже жилищная инспекция сократила сроки рассмотрения жалоб на ЖКХ